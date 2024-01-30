На Ксению Собчак подали в суд за «издевательства» над книгой
С Ксении Собчак потребовали 50 миллионов рублей через суд за "издевательства" над книгой. Об этом сообщает Mash. Истец Михаил К. заявил, что в эфире своего шоу 1 декабря Ксения Собчак использовала его книгу в качестве оскорбительной подводки к рекламе, изменив данные о ней. После публикации видео он подал на Ксению Собчак в суд, а в иске отметил, что журналистка выдернула цитаты из контекста, перекрутила и навыдумывала.
Истец требует 50 млн рублей компенсации и удаления видео из канала Ксении Собчак.
На днях блогер Эдвард Бил признался в интервью с Амираном Сардаровым, что не уважает журналистку Ксению Собчак. Бил назвал Собчак "хитрой, эгоистичной и неправильной журналисткой по отношению к людям". Телеведущая выпустила совместное интервью с блогером в марте 2020 года. Бил обвинил журналистку в манипуляциях. По его словам, Собчак делает все, чтобы достичь своей цели. Бил отметил, что не подписывал никаких бумаг с Собчак перед интервью. Блогер договорился с журналисткой "на словах".