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Блогерша Алина Акилова отказалась от съемок в шоу ТНТ из-за бывшего мужа

В первый съемочный день шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на площадке произошел скандал. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Съемки нового шоу ТНТ с Бузовой и Дибровым начались со скандала
© Газета.Ru

Блогерша-миллионник Алина Акилова отказалась входить в кадр, так как в проекте принимал участие ее бывший супруг Николай Сердюков. Представители ТНТ заявили, что Акилова покинула съемочную площадку со скандалом. По итогу съемки прошли без ее участия.

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Акилова призналась, что причиной ее возмущения стало то, что Сердюков «чуть ли не дерется» с ее нынешним бойфрендом, за которого девушка планирует в ближайшее время выйти замуж. Она призналась, что заблокировала экс-супруга везде, и отметила, что свадьба для нее важнее.

«Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом.

Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян. В первых выпусках телешоу гости студии вместе с ведущими попытаются выяснить, нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать телефон в кредит, использовать животных в цирке или не работать до 30 лет.

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