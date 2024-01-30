Клава Кока снялась в бикини после слухов о беременности

Певица Клава Кока поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями в купальнике, которые были сделаны во время отдыха на Мальдивах.

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На одном из снимков 27-летняя Клава Кока предстала в ярко-красном бикини и чокере с сердцем. Знаменитость дополнила пляжный образ сумкой на плечо с изображением улыбки и маленькими серьгами-кольцами. Певица распустила волосы и сделала легкий макияж с блеском для губ. Артистка позировала на фоне своей виллы и пальм.

Клава Кока снялась в бикини после того, как поклонники заподозрили ее в беременности. На прошлой неделе звезда сообщила, что они с возлюбленным Александром Повериным ждут пополнение. Оказалось, что артистка имела в виду покупку нового автомобиля. Спустя время Клава Кока выложила фото на фоне машины Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета с белым салоном. Позже она заявила фанатам, что беременность — «следующая цель».