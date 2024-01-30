Участники группы «Би-2» отказались от встречи с российским консулом

Члены музыкальной группы «Би-2» отказались от встречи с консулом России, приехавшим к ним в центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. RT на русском
"Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", - сказал российским журналистам при выходе из учреждения заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. ТАСС
Речь идет о пятерых музыкантах группы, у которых есть российское гражданство. При этом солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом) не является гражданином России. В коллективе есть музыканты с паспортами России, Израиля и Австралии. Lenta.ru