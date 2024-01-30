Участники группы «Би-2» отказались от встречи с российским консулом

Члены музыкальной группы «Би-2» отказались от встречи с консулом России, приехавшим к ним в центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.

Как рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин, российская дипломатическая миссия оперативно организовала посещение российских участников группы, но они отказались проводить встречу.

«30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов из группы «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.