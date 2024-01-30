Бен Аффлек был замечен на прогулке с бывшей и нынешней женами

Звездный треугольник был замечен при выходе из школы, сообщает PeopleTalk. На снимке голливудский актер шел под руку вместе со знаменитой певицей и ее дочерью Эммой, а чуть поодаль двигалась экс-супруга вместе с дочкой Серафиной и сыном Сэмюэлем.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес состоят в браке с 2022 года, до исполнительницы актер десять лет (с 2005 по 2015 год) был женат на Дженнифер Гарнер, в паре с которой у него появилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль. У самой певицы от первого замужества с Марком Энтони появились близнецы Эмма и Макс.