Блогер Бил назвал Собчак «змеей» и «хитрым и эгоистичным» журналистом

Блогер Эдуард Биль, более известный как Эдвард Бил, сравнил телеведущую Ксению Собчак со змеей, подчеркнув, что она не выполнила договоренности по поводу интервью с ним и «ударила в спину». Такое мнение он выразил в беседе с Амираном Сардаровым, размещенной на YouTube.

По словам Била, сейчас, в отличие от 2020 года, он не согласился бы дать Собчак интервью, так как «не уважает ее» и считает «хитрым и эгоистичным» журналистом.

Он отметил, что Собчак не выполнила устный договор с ним по поводу некоторых вопросов в интервью.

«Она сначала втискивается в доверие, как змея залезает, пытается расположить к себе человека всяческими путями. Профессионально это делает. И ты на секундочку задумываешься о том, что все четко будет, гладко. (...) И в какой-то самый расслабленный момент бьет в спину сильно», —рассказал блогер.

При этом он признал, что на тот момент был явно не готов к такому разговору, так как ему было всего лишь 24 года.

Напомним, что ранее Бил стал фигурантом резонансного дела о ДТП в центре Москвы. 1 апреля 2021 года произошла авария с участием пяти автомобилей. Как заявили в ГИБДД, ДТП случилось после того, как автомобиль Audi RS6 Avant, за рулем которого был блогер, выехал на встречную полосу. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей.