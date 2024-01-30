Шер не смогла добиться опекунства над 47-летним сыном

Певица Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) не смогла добиться установления временной опеки над своим взрослым сыном Элайджей Блю Оллманом. Как сообщает The Guardian, Верховный суд Лос-Анджелеса счел, что потребности в опекунстве или назначении ему фидуциария для распоряжения средствами нет.

Шер в своем иске заявляла, что крупные выплаты, которые получает 47-летний мужчина из доверительного фонда его отца, несут угрозу Элайдже. По мнению артистки, ее сын не способен правильно распоряжаться ими из-за проблем с психическим здоровьем и злоупотребления психоактивными веществами.

В ходе разбирательств адвокаты певицы подчеркивали, что Оллман оказался во власти людей, которые «говорят ему то, что он хочет слышать», преуменьшая масштабы проблем с психическим здоровьем и зависимостью. По мнению юристов, нынешняя трезвость и кажущееся психическая стабильность сына артистки «иллюзорны». Шер наблюдала за слушанием удаленно и не принимала участия в прениях.

Оллман же находился в зале суда со своими адвокатами, которые признавали предыдущие трудности подзащитного, но подчеркивали, что сейчас он находится в хорошем состоянии. Элайджа проходит лечение и примиряется со своей супругой, от которой ранее ушел.