Михалков заявил о невозможности Пугачевой занять свое прежнее место

«Позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время, и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю. Я готов с ней работать», — подчеркнул кинематографист.