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Михалков заявил о невозможности Пугачевой занять свое прежнее место

Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заявил о том, что эстрадной певице Алле Пугачевой будет невозможно вернуть свое место при возвращении в Россию. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

Михалков заявил о невозможности Пугачевой занять свое прежнее место
© Lenta.ru

Кинодеятель заявил, что артистка не сможет достигнуть прежнего статуса из-за своих действий.

Михалков также ответил на вопрос о том, сможет ли он сам работать с артистами, которые решили вернуться в Россию. Режиссер заявил, что не может сотрудничать с людьми, если не уважает их, а потому совместная работа с вернувшимися творческими деятелями может состояться только в случае, если они переосмыслят происхоядщее.

В качестве примера Михалков привел актрису Ирину Горбачеву, которая изначально выступала против проведения специальной военной операции на Украине.

«Позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время, и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю. Я готов с ней работать», — подчеркнул кинематографист.

Ранее также Никита Михалков назвал главного режиссера страны.

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