Стало известно, что ждет музыкантов «Би-2» после депортации из Таиланда

Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде. Они провели ночь в полицейской камере и утверждают, что их арест был результатом давления извне, связанного с их творчеством. Почему музыкантов держат в тайской клетке и что их ждет после депортации — в материале URA.RU.

За что «Би-2» арестовали в Таиланде

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Музыкантов задержали в Таиланде 25 января 2024 года из-за проведения концертов без соответствующего разрешения, об этом сообщила туристическая полиция. Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой назвал их задержание карой, которая ждет их так же, «как и других предателей», пишет Shot. Сами артисты утверждают, что их арест был результатом вмешательства извне, связанного с их творчеством, взглядами и позицией.

Также музыкантов задержали после завершения суда. Отмечается, что они находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет. Музыканты признали себя виновными, но не обратились за помощью в российское загранучреждение.

Как накажут «Би-2» за концерт в Таиланде

Суд Пхукета приговорил музыкантов к штрафу в размере 190 долларов, сказано в тексте РИА Новости. В России же хотят задержать участников группы и возбудить на них уголовное дело за поддержку терроризма. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России», пишет Shot.

Почему участников группы депортируют из Таиланда

В Таиланде очень строго следят за соблюдением миграционного законодательства в отношении работы без разрешения, передает «Коммерсант». Часто проводятся рейды, чтобы выявить нарушителей, например, тех, кто занимается частным извозом, сказано в тексте. Людей могут вычислить по камерам с распознаванием лиц, и на основании этого их могут депортировать.

После задержания следует суд, который обычно проходит в течение суток. Потом человека помещают в депортационную тюрьму, где он находится до депортации, отмечается в материале.

Куда депортируют музыкантов группы «Би-2»

Сообщалось, что арестованных участников группы «Би-2» перевезут из Пхукета в полицию Таиланда в Бангкоке, где планируется их депортация, передает РИА Новости. Сейчас их держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем, сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом). По его словам, музыканты находятся почти без одежды.