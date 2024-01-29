Суд ограничил Алена Делона в дееспособности

Суд ограничил в правах легендарного французского актера Алена Делона. В частности, ему запретили продавать недвижимость, пишет телеканал BFMTV.

По данным портала, суд назначил стороннего агента, который будет заниматься делами артиста.

Вместе с тем, уточнили журналисты, Делон сможет самостоятельно совершать те или иные действия. Только важные вопросы, такие как продажа недвижимости, должны быть поручены назначенному агенту.

Кроме того, выбор врачей, препаратов, контроль за тем, чтобы медицинское наблюдение осуществлялось на постоянной основе, также входят в сферу деятельности назначенного судом специалиста.