Кологривый перепел хит Шевчука под гитару

29-летний российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал ролик с исполнениям песни Юрия Шевчука «Дороги». Артист отметил, что посвящает композицию другу и пожелал зрителям хорошего настроения.

Дорогие друзья, эта песня Юрия Шевчука с утра. Посвящена другу. Хорошее настроение, надеюсь, будет обеспечено. Немножко грустная, но нормально, — пояснил Кологривый.

Ранее Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года. Среди причин внесения Кологривого в базу указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка РФ. Кроме того актера обвиняют в «сознательном нарушении границ Украины», он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма. На сайте были размещены личные данные артиста и его экс-супруги — актрисы Александрины Питиримовой.

До этого Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В Сети появилось видео с участием актера, который в военной форме обратился к бойцам Вооруженных сил России, находящимся на передовой.