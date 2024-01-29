Звезду «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Звезду сериала «Острые козырьки», сыгравшего в проекте героя по имени Артур Шелби, Пола Андерсона оштрафовали за хранение наркотиков. Об этом сообщает DailyMail.

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По данным издания, актер признал вину по четырем пунктам обвинения в хранении наркотиков и выплатил штраф в размере 1345 фунтов стерлингов (примерно 150 тысяч рублей).

Инцидент произошел в одном из баров Англии. Сотрудники заведения почувствовали запах наркотиков из туалета, который посещал артист, после чего вызвали полицию. По словам адвоката Андерсона, своими действиями он пытался угодить встретившим его фанатам и стремился вжиться в образ своего персонажа в сериале.