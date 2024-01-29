Рэпера Vacio признали годным к военной службе

Рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) признан годным к военной службе. Об этом заявил «Национальной службе новостей» его адвокат Роман Попов.

По его словам, артист будет призван в весенний период. В настоящее время, как уточнил адвокат, исполнитель находится на этапе прохождения комиссии.

Ранее в военкомате в Екатеринбурге посчитали, что рэпер не может служить в связи с проблемами со здоровьем. При этом столичный военкомат решил, что рэпер может пройти военную службу. По словам собеседника издания, исполнитель «будет служить там, куда родина пошлет».

При этом категорию годности рэпера еще не определили, добавил Попов.