Райана Гослинга засняли с Евой Мендес и дочерьми

Голливудского актера Райана Гослинга заметили вместе с женой и детьми 27 января в парке Санта-Барбары. Фотографии были опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летний Райан Гослинг попал в объективы папарацци, когда гулял вместе с возлюбленной, 49-летней актрисой Евой Мендес, и дочерьми: 9-летней Эсмеральдой и 8-летней Амадой. Голливудский актер был одет в красную футболку, белую куртку, голубые джинсы, синюю кепку и солнцезащитные очки. Ева Мендес вышла на публику в платье-макси с ярким принтом, темной флисовой кофте на молнии и солнцезащитных очках в розовой оправе. Звездная семья сидела у фонтана и читала книги.

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О».