Николь Кидман рассказала, кем видит своих детей в будущем

Голливудская актриса в интервью Vogue порассуждала на тему того, что она оставит после своей смерти. По словам Кидман, одно из главных достижений в ее жизни — это дети.

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Как считает артистка, она хотела бы, чтобы ее отпрыски просто были хорошими людьми, меняющими мир в лучшую сторону, сообщает PeopleTalk.

«Надеюсь, мои дети захотят изменить мир к лучшему и у них будет желание бороться за сохранение планеты и людей», — призналась Кидман.