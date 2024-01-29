Николь Кидман рассказала, кем видит своих детей в будущем
Голливудская актриса в интервью Vogue порассуждала на тему того, что она оставит после своей смерти. По словам Кидман, одно из главных достижений в ее жизни — это дети.
Как считает артистка, она хотела бы, чтобы ее отпрыски просто были хорошими людьми, меняющими мир в лучшую сторону, сообщает PeopleTalk.
«Надеюсь, мои дети захотят изменить мир к лучшему и у них будет желание бороться за сохранение планеты и людей», — призналась Кидман.
Напомним, всего у голливудской актрисы двое родных детей от певца Кита Урбана Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет, а также два приемных ребенка — Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони, оставшиеся с Томом Крузом.
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