Наргиз назвала виновных в отмене ее концертов в России

Певица Наргиз заявила в своем Telegram-канале, что в отмене ее концертов виноваты российские власти.

После начала спецоперации на Украине Наргиз Закирова стала активно критиковать действия Москвы и уехала в Узбекистан. Позднее она пыталась въехать в Россию, однако правоохранители ее депортировали — артистке закрыт въезд в страну на 50 лет. СМИ сообщали, что запрет посещать Россию мог ощутимо сказаться на доходах Наргиз, при этом на тур по Европе ей не удалось продать и половины билетов.

В своем обращении к поклонникам Наргиз отметила, что все отмены ее концертов, в том числе и в рамках анонсированного ранее европейского тура, происходят «не по ее воле и тем более не по ее вине».

«Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично», -— заявила она.

При этом она выразила надежду, что деньги, потраченные на покупку билетов, ее поклонникам были возвращены.

Ранее общаясь с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили Наргиз от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, артистка призналась, что высылает деньги украинским беженцам и ВСУ, а также показала татуировку с гербом Украины. Кроме того, «министру» она пообещала набить еще одну — со Степаном Бандерой.