Улетевший в Австралию Максим Галкин* обратился к публике

47-летний юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) колесит по миру в надежде заработать. В последнее время он становится нерукопожатным в ряде стран. Так, недавно он потерпел фиаско на Бали, в ОАЭ и Таиланде. Теперь артист решил покорить австралийского зрителя.

Галкин записал видеообращение в личном микроблоге. Он сообщил, что даст три концерта на зеленом континенте. Комик сообщил, что уже прилетел в Австралию и находится в Брисбене. Максим стал уговаривать поклонников прийти на его выступления.

«Приходите, буду раз вас видеть, мои дорогие австралийские зрители», — высказался юморист.

После Брисбена он собирается выйти на сцену в Сиднее и Мельбурне.

Ранее Максим Галкин был с гастролями в Австралии летом 2022 года. Тогда он покатался на яхте и спародировал Ленина.