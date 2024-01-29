Продюсер Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, он продал свой особняк в элитном подмосковном поселке за 430 млн рублей.

По информации канала, дом находится в закрытом поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. По соседству живут другие знаменитости — телеведущий Александр Масляков и певица Мария Распутина. Особняк Цекало имеет квадратную форму и обшит ольховой доской — этим он выделяется среди других зданий.

Внутри в загородном доме просторная гостиная, 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна и отдельный рабочий кабинет. Покупателей, вероятно, нашли среди знакомых Цекало, поскольку объект находился на закрытой продаже. Из-за простоты архитектуры новые владельцы согласились с ценой в 430 млн рублей не сразу, однако после непродолжительного торга пошли на сделку.