Рианна впервые за долгое время показала подросших сыновей

35-летняя Рианна впервые за долгое время вышла на публику вместе со своими сыновьями. Певица отправилась в ресторан Cesar с детьми и рэпером A$AP Rocky. Артистка была одета в сливовое платье-макси с капюшоном John Galliano из коллекции осень-зима 1999 года. Она дополнила его коричневой шубой, солнцезащитными очками с монограммой Gucci и черными босоножками на каблуках. A$AP Rocky вышел в ресторан в черной кожаной куртке с рисунком и шипами, белой футболке, темных джинсах и уггах. Рианна держала на руках своего старшего сына RZA в то время, как A$AP Rocky нес переноску с младшим ребенком Риотом Роузом Майерсом.