Лоза объяснил, почему Пугачева больше не нужна россиянам

Певица Алла Пугачева не нужна россиянам, так как она не вернется на сцену, а весь ее репертуар уже разобран, высказал мнение музыкант Юрий Лоза в интервью aif.ru. Он подчеркнул, что Пугачева — это большая певица, которая выделялась на фоне других исполнителей своей аурой и различными скандалами. Однако сейчас она не представляет особого интереса.

Если раньше для того, чтобы послушать песню «Так же, как все», нужно было пойти на ее концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна, — подчеркнул Лоза.

По мнению исполнителя, Пугачева всегда жила полной жизнью и ни в чем себе не отказывала. В то же время сам Лоза следит за своими привычками, чтобы петь свои песни в тех же тональностях, что и 30 лет назад. В частности, он отказался от курения, когда понял, что оно влияет на его работу. Пугачева же так и не отказалась от вредных привычек. Подытоживая, Лоза заявил, что певица, запомнившаяся россиянам, ушла со сцены еще 15 лет назад. Она может вернуться в Россию, однако вновь исполнять песни она не будет, считает музыкант.