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Лоза объяснил, почему Пугачева больше не нужна россиянам

Певица Алла Пугачева не нужна россиянам, так как она не вернется на сцену, а весь ее репертуар уже разобран, высказал мнение музыкант Юрий Лоза в интервью aif.ru. Он подчеркнул, что Пугачева — это большая певица, которая выделялась на фоне других исполнителей своей аурой и различными скандалами. Однако сейчас она не представляет особого интереса.

Лоза объяснил, почему Пугачева больше не нужна россиянам
© globallookpress.com

Если раньше для того, чтобы послушать песню «Так же, как все», нужно было пойти на ее концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна, — подчеркнул Лоза.

По мнению исполнителя, Пугачева всегда жила полной жизнью и ни в чем себе не отказывала. В то же время сам Лоза следит за своими привычками, чтобы петь свои песни в тех же тональностях, что и 30 лет назад. В частности, он отказался от курения, когда понял, что оно влияет на его работу. Пугачева же так и не отказалась от вредных привычек. Подытоживая, Лоза заявил, что певица, запомнившаяся россиянам, ушла со сцены еще 15 лет назад. Она может вернуться в Россию, однако вновь исполнять песни она не будет, считает музыкант.

Шоумен Сергей Пенкин ранее негативно высказался о российских звездах, имеющих второе гражданство. По его мнению, наличие второго паспорта равносильно предательству родины. Отмечается, что второе гражданство есть у многих представителей шоу-бизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле.

Шоу-бизнес
Сергей Пенкин
Юрий Лоза
Лайма Вайкуле
Алла Пугачева
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