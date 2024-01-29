Цыганова расстроил отказ в возбуждении дела против Дудя*

Против блогера Юрия Дудя* не стали возбуждать уголовное дело. Его подозревали в распространении фейков о российской армии. По итогам доследственной проверки дело решили не заводить, передает ТАСС.

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Эта новость расстроила певицу Вику Цыганову и ее супруга Вадима. У них с блогером личные счеты — несколько месяцев назад пара пришла к Дудю на интервью, обернувшееся волной хейта. Сначала супруги уверяли, что не посещали Юрия, обвинив его в использовании нейросетей для создания видео. Позже Вика попыталась оправдаться, сославшись на «проблемы с головой».

Общественный резонанс, возникший вокруг интервью, со временем утих. А осадочек у Цыгановых, видимо, остался.

«Вика, мы, похоже, реально провалили задание Кремля. Сегодня оправдали Дудя*», — заявил Вадим в ролике, размещенном в личном блоге.

Цыганов признался, что специально попытался выяснить отношение Дудя к Вооруженным силам РФ. И в словах блогера, по его мнению, дискредитация все же была. «И вообще не понятно, почему до сих пор и Собчак не посадят, и с Дудем какие-то странные игры», — высказал недоумение супруг певицы.

Сама Вика новость об оправдании Юрия встретила со смехом. «Эх, Дудь, ешкин кот!» — воскликнула она.