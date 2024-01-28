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Разин оскорбил облившую женщину на шоу водой Кудрявцеву

Андрей Разин обрушился с оскорблениями на Леру Кудрявцеву за то, что она плеснула водой из стакана в лицо женщине, родившей и бросившей пятерых детей. Скандальная история случилась на шоу Андрея Малахова. Об этом пишет gazeta.ru.

Разин оскорбил облившую женщину на шоу водой Кудрявцеву
© РИА Новости

«Ты облила эту женщину водой. Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала. А мама Ленюка (Сергей Ленюк, первый муж Кудрявцевой – прим. ред.), Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты морда!» — заявил Разин.

Продюсер также считает, что что барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк не является биологическим отцом Жана Ленюка, которого Кудрявцева родила в 19 лет.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, неоднократно оскорблявшего ее. По словам Кудрявцевой, Тверской районный суд Москвы взыскал с Разина 300 тысяч рублей за клевету в качестве компенсации морального вреда.

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