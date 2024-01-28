Разин оскорбил облившую женщину на шоу водой Кудрявцеву
Андрей Разин обрушился с оскорблениями на Леру Кудрявцеву за то, что она плеснула водой из стакана в лицо женщине, родившей и бросившей пятерых детей. Скандальная история случилась на шоу Андрея Малахова. Об этом пишет gazeta.ru.
«Ты облила эту женщину водой. Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала. А мама Ленюка (Сергей Ленюк, первый муж Кудрявцевой – прим. ред.), Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты морда!» — заявил Разин.
Продюсер также считает, что что барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк не является биологическим отцом Жана Ленюка, которого Кудрявцева родила в 19 лет.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, неоднократно оскорблявшего ее. По словам Кудрявцевой, Тверской районный суд Москвы взыскал с Разина 300 тысяч рублей за клевету в качестве компенсации морального вреда.