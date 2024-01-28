Разин оскорбил облившую женщину на шоу водой Кудрявцеву

«Ты облила эту женщину водой. Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала. А мама Ленюка (Сергей Ленюк, первый муж Кудрявцевой – прим. ред.), Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты морда!» — заявил Разин.