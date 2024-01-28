Против рэпера Лигалайза завели дело

Telegram-канал «Жаба и Гадюка» сообщил, что против рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) завели дело по статье о дискредитации армии России. По данным авторов, основанием для этого стали жалобы на клип исполнителя.

Как утверждают авторы канала, активисты обращались в Следственный комитет и ФСБ еще летом 2023 года. При этом других подробностей не приводится.

В сентябре Лигалайз сообщал о переносе своего концерта в Черногории из-за того, что польская авиакомпания LOT отказалась пускать его на борт самолета из-за российского паспорта. При этом музыкант признался, что не считает этот акт дискриминационным. Рэпер заявил, что не считает свои «страдания» в этой ситуации соразмерными тому, что переживают украинцы.