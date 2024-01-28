Волочкова проиграла соседке по поселку очередной суд

Некоторое время назад между Анастасией Волочковой и ее соседями по поселку Новахово на Рублевке возник конфликт. Людям, живущим рядом с эпатажной балериной, не нравилась ее привычка гулять по участку голышом и ходить в туалет под елочки на газоне. Анастасия же считала, что в границах своей собственности она имеет право делать все, что угодно.

В итоге фотографии Волочковой, присевшей под деревцем, попали в интернет, пишет Телеграм-канал Mash. А экс-солистка группы «Стрелки» и соседка танцовщицы Екатерина Любомская подала на нее в суд. Балерина ответила иском с обвинением Любомской в сливе фотографий в интернет.

Закон поддержал Екатерину, ей удалось отсудить у Анастасии 360 тысяч рублей. После этого певица потребовала компенсации затрат на адвоката в размере 50 тысяч рублей. Суд немного уменьшил эту сумму и постановил взыскать с Волочковой 40 тысяч.