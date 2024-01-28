Гордон поддержала скандальный поступок Кудрявцевой в шоу Малахова

«Сразу сообщу морализаторам, что в программе «Привет, Андрей!» Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно», - написала Гордон в микроблоге.