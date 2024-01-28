Гордон поддержала скандальный поступок Кудрявцевой в шоу Малахова
Екатерина Гордон вступилась за Леру Кудрявцеву после скандала на программе Андрея Малахова. Напомним, Лера плеснула водой из стакана в лицо одной из героинь шоу - женщине, которая родила и бросила пятерых детей. В частности, одного ребенка, мальчика, который также принимал участие в шоу, она оставила в общественном туалете.
«Сразу сообщу морализаторам, что в программе «Привет, Андрей!» Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно», - написала Гордон в микроблоге.
Екатерина убеждена, что Кудрявцева сделала то, что должна была сделать.
«Абсолютно поддерживаю свою подружку. И скажу честно: ничего кроме презрения к матерям, оставляющих своих детей, я не испытываю», — констатировала Гордон.
Героиней шоу «Привет, Андрей» стала жительница Беларуси. Женщина много лет назад родила пятерых детей и в отношении всех их ее лишили родительских прав. Троих взялась воспитывать сестра, еще двое детей попали в детский дом.