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Парфенюка увезли в больницу с выступления в «Ленкоме»

Николаю Парфенюку, музыканту группы «Аракс», заслуженному артисту Российской Федерации стало плохо во время его выступления в театре «Ленком». Коллеги бас-гитариста вызвали скорую помощь, поскольку заметили у него нарушение речи.

Парфенюка увезли в больницу с выступления в «Ленкоме»
© ВКонтакте

Медики приняли решение госпитализировать артиста, сообщает Телеграм-канал Mash.

В медучреждении состояние Парфенюка стабилизировали и отправили долечиваться домой.

В Театре «Ленком Марка Захарова» в феврале состоится премьера спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Бег». Автор постановки — режиссер, народный артист России Александр Лазарев.

Спектакль рассказывает о бегстве ради спасения жизни, об отчаянии и тоске на чужбине, о пронзительной любви, которая кажется неуместной, когда в мире царят хаос, кровь и борьба.

Специально для спектакля создал музыку композитор Николай Парфенюк.

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