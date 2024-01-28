Парфенюка увезли в больницу с выступления в «Ленкоме»

Николаю Парфенюку , музыканту группы «Аракс», заслуженному артисту Российской Федерации стало плохо во время его выступления в театре «Ленком». Коллеги бас-гитариста вызвали скорую помощь, поскольку заметили у него нарушение речи.

Спектакль рассказывает о бегстве ради спасения жизни, об отчаянии и тоске на чужбине, о пронзительной любви, которая кажется неуместной, когда в мире царят хаос, кровь и борьба.