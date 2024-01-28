Группа «Би-2» вышла на связь из Таиланда
Представители группы «Би-2» вышли на связь в социальной сети Х
Группа «Би-2» после задержания в Таиланде сообщила через социальную сеть Х, что они оплатили штраф за неправильно оформленные документы.
По словам музыкантов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов. Но последние по какой-то причине сработали некорректно, пишут news.ru.
«Концерт 24 января на Пхукете прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. Важно отметить, что все концерты «Би-2» проводятся в соответствии с местными законами и практиками. В прошлом году мы успешно сыграли более 60 концертов в трех десятках стран, в том числе два шоу в Таиланде», — сообщила пресс-служба коллектива.
Среди участников коллектива есть граждане РФ, Австралии и Израиля.
Музыканты находятся на связи с МИД Израиля, его представители участвуют в разрешении ситуации. Австралийского консула к артистам не пустили.
Власти Таиланда депортируют участников группы «Би-2» из страны, рассказал генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.