Группа «Би-2» вышла на связь из Таиланда

«Концерт 24 января на Пхукете прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. Важно отметить, что все концерты «Би-2» проводятся в соответствии с местными законами и практиками. В прошлом году мы успешно сыграли более 60 концертов в трех десятках стран, в том числе два шоу в Таиланде», — сообщила пресс-служба коллектива.