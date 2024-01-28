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Пенкин назвал некоторых представителей шоу-бизнеса предателями

Сергей Пенкин в разговоре с журналистами объяснил, кого считает предателями Родины. По мнению заслуженного артиста России в эту категорию попадают те представители шоу-бизнеса, у кого есть второе гражданство, пишет АиФ.

Пенкин назвал некоторых представителей шоу-бизнеса предателями
© РИА Новости

«Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою родину и не собираешься никуда уезжать? Мне предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда я там был на гастролях. Но я отказался», — сказал певец.

Сам Пенкин подчеркивает, что покидать страну не собирается. У него есть мечта - создать собственный музыкальный театр в Москве, где представление будет сочетаться с цирковыми и эстрадными номерами. А еще он бы очень хотел спеть дуэтом с Элтоном Джоном.

Ранее Сергей Пенкин признавался, что потратил весь гонорар с концертов на слушателей во время своих последних гастролей. Пенкин объяснил, что решил угостить фанатов в честь получения звания заслуженного артиста России. Певец купил на деньги с концертов шампанское и закуску - сезонные фрукты, ягоды, сырную и мясную нарезку.

Шоу-бизнес
Сергей Пенкин
Элтон Джон
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