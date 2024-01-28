Власти Таиланда депортируют участников группы «Би-2» из страны, рассказал генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее появилась информация, что музыканты провели ночь в камере временного содержания.

Дипломат отметил, что сведения о решении властей королевства поступили из управления иммиграционной службы Пхукета.

В службе пояснили, что исполнители признали себя виновными в том, что провели несогласованные с властями концерты, что является нелегальной работой.

Генконсул не подтвердил, но и не стал опровергать данные о том, что участники группы ночевали в КПЗ. Он пояснил, что представители дипмиссии не присутствовали на заседании суда, а также не вовлечены в процесс депортации.

По его словам, исполнители не обращались в генконсульство за поддержкой.