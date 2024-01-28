Олешко рассказал о приятном бонусе к роли в кинофильме

Александр Олешко вспоминает, как ради роли Немировича-Данченко в фильме «Хитровка. Знак четырех» ему пришлось сильно поправиться. Он набрал тогда девять килограммов, и сделал это легко и с удовольствием. Наконец-то заслуженный артист РФ мог ни в чем себе не отказывать!

Об этой истории Олешко рассказал журналистам 5 Канала за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».

«Для роли Немировича-Данченко я специально поправился на девять килограммов. Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму», — сообщил он.

Никиту Кологривого, который раскритиковал актеров старой гвардии, нельзя осуждать хотя бы потому, что он поступил смело, ранее заявил Александр Олешко на премии «Золотой орел».