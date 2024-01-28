Олешко рассказал о приятном бонусе к роли в кинофильме
Александр Олешко вспоминает, как ради роли Немировича-Данченко в фильме «Хитровка. Знак четырех» ему пришлось сильно поправиться. Он набрал тогда девять килограммов, и сделал это легко и с удовольствием. Наконец-то заслуженный артист РФ мог ни в чем себе не отказывать!
Об этой истории Олешко рассказал журналистам 5 Канала за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».
«Для роли Немировича-Данченко я специально поправился на девять килограммов. Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму», — сообщил он.
Никиту Кологривого, который раскритиковал актеров старой гвардии, нельзя осуждать хотя бы потому, что он поступил смело, ранее заявил Александр Олешко на премии «Золотой орел».
По его словам, качество мыслей юноши — это уже другой вопрос. Актер отметил, что у Кологривого будет возможность оценить свои высказывания самостоятельно, когда он пройдет такой же творческий путь.