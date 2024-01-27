Барецкий позвал Моргенштерна и Галкина поработать на кладбище

Попавшие в список иностранных агентов артисты должны в течение года отработать на кладбище, заявил шоумен Стас Барецкий в комментарии NEWS.ru. Он уверен, что такое наказание для людей по факту иноагентского статуса подошло известным музыкантам.

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Им всем обязательно в виде наказания [необходимо] отработать у меня год на кладбище. Нам нужны рабочие руки. Я готов их всех позвать, всю армию — Noize (Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов), «Би-2», Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), я всех приму, — сказал Барецкий.

Шоумен считает, что иноагенты должны быть привлечены к общественному труду. Вместе с тем он уверен, что сможет сделать из артистов хороших ритуальных агентов.

Пусть занимаются общественными работами. Я из них сделаю хороших ритуальных агентов. Достали уже — сначала уехали, потом вернуться хотят. Вместо гитар возьмут лопаты. Будут работать под звездами, на свежем воздухе. У нас смены до 12 ночи, ночуем иногда в вагончике. Буду привозить им дошираки, кормить скромно. Не будут обжираться жирной едой, — сказал Барецкий.

При этом шоумен отметил, что токарями перечисленные артисты уже не станут, поскольку «возраст не тот, загубят станки». Из Моргенштерна, по мнению шоумена, можно сделать гробовщика или камнетеса.