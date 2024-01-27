Янковский высказался о молодых артистах, критикующих звезд старшего поколения
Недавно молодая звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый сделал несколько резких заявлений в адрес коллег по цеху. В частности, досталось и признанным классикам театра и кино.
«Я не думаю, что Смоктуновский лучше, чем я. Вот и все. А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист», - заявил Никита.
Игру Александра Абдулова Кологривый счел «скучной», пишет «Комсомольская Правда».
В беседе с журналистами актер Иван Янковский сказал, что не согласен с подобной точкой зрения, но осуждать молодых актеров не стал.
«Бог им судья», — отметил он.
Иван считает, что сравнивать разные поколения артистов ни к чему.
«Наверное, можно. Но нужно ли? Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо», — убежден актер.
Актеры Иван Янковский и Александр Яценко получили кинопремию «Золотой орел» за роли следователей в криминальной драме «Фишер» об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине. Как информирует ТАСС, торжественная церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм». У Янковского это уже пятый «Золотой орел».