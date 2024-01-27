Обнародованы гонорары Соседова за выступления на частных мероприятиях

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов получает не менее полумиллиона рублей за частные мероприятия.

Как сообщает «Комсомольская Правда», уволенный в декабре прошлого года из шоу «За гранью» Соседов рассказывает, что у него сейчас очень много предложений по работе.

Он постоянно ездит на встречи, но пока еще не выбрал себе основную работу. А тем временем получает неплохие гонорары на корпоративах.

Касаемо своего увольнения с телешоу критик сказал, что оно явилось для него абсолютной неожиданностью. Он считает, что у него не было никаких проблем с руководством и дисциплиной.