Обнародованы гонорары Соседова за выступления на частных мероприятиях
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов получает не менее полумиллиона рублей за частные мероприятия.
Как сообщает «Комсомольская Правда», уволенный в декабре прошлого года из шоу «За гранью» Соседов рассказывает, что у него сейчас очень много предложений по работе.
Он постоянно ездит на встречи, но пока еще не выбрал себе основную работу. А тем временем получает неплохие гонорары на корпоративах.
Касаемо своего увольнения с телешоу критик сказал, что оно явилось для него абсолютной неожиданностью. Он считает, что у него не было никаких проблем с руководством и дисциплиной.
Раньше 55-летний Соседов, известный своим умением хлестко приложить парочку артистов, вел ток-шоу «За гранью», однако теперь вместо него программу ведет Тимур Еремеев. Сергей Соседов считает, что шоу в итоге могут закрыть.