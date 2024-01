Член жюри «Танцев со звездами» обвинил коллегу в краже

Кожевников является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. Он работал хореографом-постановщиком Олимпийской сборной России и мировых команд по художественной гимнастике и фигурному катанию. Хореограф принимал в участие в шоу «Танцы со Звездами», «You think you can dance» и «World of Dance».