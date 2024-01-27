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Пенкин поделился воспоминаниями о Цое

Сергей Пенкин был гостем программы «Жизнь и судьба». Заслуженный артист России рассказал, как лидер группы «Кино» Виктор Цой помог ему в начале карьеры. Цой пригласил его выступить на своем концерте, сообщает gazeta.ru.

Пенкин поделился воспоминаниями о Цое
© РИА Новости

«Он сказал мне: «Серега, не волнуйся, вечером выступишь у меня, споешь две песни, зритель тебя хорошо встретит». Так и вышло», — сказал певец.

Сергей назвал Виктора Цоя «крестным отцом» своей карьеры. Он запомнил культового музыканта как человека доброго и отзывчивого.

Ранее Сергей Пенкин с размахом отметил получение звания заслуженного артиста России. Он потратил весь гонорар за концерт на угощение для зрителей. Публику угощали ягодами и фруктами, колбасной и сырной нарезкой и наливали шампанское.

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Сергей Пенкин
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