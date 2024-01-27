Сафронов напишет портрет погибшего кота Твикса

«В ближайшие дни создам портрет Твикса. Я уже приступил к работе. При создании портрета ориентируюсь на его прижизненные фотографии. Решил, что, после того как портрет будет готов, выставлю его на аукцион. А все вырученные деньги переведу в фонд, который занимается проблемами бездомных животных. Сумма, я надеюсь, выйдет неплохая», - предполагает живописец.