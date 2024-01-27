Сафронов напишет портрет погибшего кота Твикса
Жители страны надолго запомнят печальную историю кота Твикса. Животное перевозили из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, абсолютно официально. По билету. Но в дороге Твикс
выбрался из переноски и отправился гулять по вагону, информируют 7days.
Проводница выбросила животное на мороз. Кота искали и хозяин, и волонтеры, но, к сожалению, домашний Твикс на улице погиб.
Никас Сафронов решил написать портрет Твикса, выставить полотно на продажу, а полученные средства перечислить на помощь бездомным животным.
«В ближайшие дни создам портрет Твикса. Я уже приступил к работе. При создании портрета ориентируюсь на его прижизненные фотографии. Решил, что, после того как портрет будет готов, выставлю его на аукцион. А все вырученные деньги переведу в фонд, который занимается проблемами бездомных животных. Сумма, я надеюсь, выйдет неплохая», - предполагает живописец.
После инцидента в РЖД сразу же заявили, что внесут в регламент изменения, и животных будет запрещено выбрасывать на станциях.