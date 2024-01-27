Лавров объяснил отъезд Киркорова в США

Недавно в СМИ и социальных сетях появилась информация, согласно которой Киркоров находится в Нью-Йорке. Певец посетил концерт Мадонны, состоявшиймся на стадионе Madison Square Garden.

Филипп Киркоров уехал в США на фоне того, что его выступления везде отменены. Сергей Лавров объяснил, почему он так поступил.

По словам концертного продюсера, речь не идет о эмиграции и даже о длительном пребывании за рубежом. Лавров считает, что Филипп поехал за положительными эмоциями. Об этом пишут 7days.

«Филипп на самом деле — взрослый ребенок. Нравится ему Америка, нравится Лас-Вегас, Диснейленд, американские горки», — сказал Сергей.

Продюсер подчеркнул, что Киркоров-патриот России.

В последнее время Филипп Бедросович редко выходит на связь, но накануне он опубликовал пост, посвященный актеру театра и кино Александру Петрову.