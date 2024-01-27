Муж Кафельниковой накопил многомиллионные долги

В 2021 году модель Алеся Кафельникова вышла замуж за предпринимателя Георгия Петришина, который старше ее на 12 лет. У них родилась дочь Киара. Алеся практически ничего не выкладывает в интернет о личной жизни семьи.

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В прошлом году Мария Тишкова. Мама Алеси, обвинила Петришина в абьюзе по отношению к дочери, Петришину удалось опровергнуть это заявление. Также Мария пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки со стороны дочери и зятя.

Как сообщает издание Super, у Алеси и Георгия у самих наблюдаются финансовые проблемы. Так, у предпринимателя большие долги.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) требует взыскать с Петришина в более 20 миллионов рублей.

В августе 2021 года Петришин взял кредит на 5 миллионов рублей. Небольшую часть он выплатил. На сегодняшний день Георгий согласно постановлению суда должен почти 4 миллиона рублей от основной суммы кредита и около 300 тысяч рублей за неустойку по выплате.

Также осенью 2021 года Петришин взял у частного лица в долг под расписку 100 тысяч долларов, обязавшись вернуть средства через два месяца, но обязательство исполнено не было. За Георгием числятся еще два долга — на 9 и 6 миллионов рублей, за которые ему, по данным ФССП, начислены исполнительские сборы на общую сумму 1 миллион.