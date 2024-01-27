Тертишный обвинил Бузову в присвоении успеха шоу «Дом-2»

«Ольга Бузова отметила 38-летие, и я не могу остаться в стороне от большого праздника. Лично мне непонятно, почему Бузова считает себя самой популярной из всех участников „Дома-2“. Она одна звезда, а другие — нет. Хотя Бузова была не ярче остальных ребят из золотого состава. „Мои люди всегда со мной“, — откуда-то взялся девиз. Почему она единолично присвоила себе феномен успеха реалити-шоу? Произошла подмена понятий», — написал Роман в личном блоге.

Тертишный уверен, что Бузова не смогла бы построить успешную карьеру без популярного проекта. Также он заметил, что ей не стоит забывать про бывших коллег.

«Она что ли рейтинги делала проекту? Свою часть проектной популярности я дарю Бузовой, так и быть. Я часто критикую ее, пусть будет от меня подарок. А популярность остальных участников „Дома-2“ Оля не имеет права присваивать, потому что это свинство с ее стороны. Феномен успеха принадлежит легендарному шоу, занесенному в Книгу рекордов», - заявил он.

Ранее психолог предположила, что погружение в работу для Ольги — это побег от своих проблем и переживаний. Это один из самых частых защитных механизмов психики, и, по всей видимости, привычная стратегия для ведущей. В деятельности она получает внимание и любовь, которых ей так не хватает. Девиз Бузовой: «Мои люди всегда со мной» как раз об этом. Так она доказывает себе, что она не одинока.