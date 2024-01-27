Корзун рассказала об увлечении голоданием

Дина Корзун была гостьей на церемонии вручения XXII премии «Золотой Орел». Там она ответила на вопросы журналистов. Дина живет на две страны – в свое время она вышла замуж за иностранца и уехала из России. Но два года назад вернулась.

В Москве у нее есть квартира, но они с мужем предпочитают жить за городом. Пока снимают дом, но уже задумались о покупке собственного. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Дина также сообщила, что только что вернулась с Алтая, где проходила курс голодания под наблюдением специалистов. Детокс-мероприятием актриса очень довольна.

«Мне рассказала об этом Ирина Безрукова, она тоже пробовала. Голодовка проходит под надзором врачей. Организм очищается, мне очень понравилось», - призналась она.