Участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации

Участники группы «Би-2» будут этапированы из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из страны за проведение выступлений без разрешения на работу, рассказал генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов. Об этом пишет

Дипломат пояснил, что консульство сегодня, 27 января, получило информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет.

В сообщении говорилось, отметил Соснов, что все участники группы «будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации».

Генконсул пояснил, что пятеро музыкантов из семи являются гражданами России.