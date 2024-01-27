Участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации

В дипмиссии РФ заявили, что участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда
Участники группы «Би-2» будут этапированы из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из страны за проведение выступлений без разрешения на работу, рассказал генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов. Об этом пишет
Дипломат пояснил, что консульство сегодня, 27 января, получило информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет.
В сообщении говорилось, отметил Соснов, что все участники группы «будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации».
Генконсул пояснил, что пятеро музыкантов из семи являются гражданами России.
Ранее сообщалось, что участники «Би-2» провели в Таиланде ночь в камере за организацию концерта без необходимого разрешения. На следующий день суд рассмотрел дело и приговорил музыкантов к штрафу в размере $85 с каждого.