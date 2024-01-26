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Галкину* запретили въезд на Бали

Шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иноагентом) власти Индонезии запретили въезд в страну. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ).

Галкину* запретили въезд на Бали
© РИА Новости

Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную виз. Однако, на паспортном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт.

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Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе были стоимостью от 8,5 до 16 тысяч рублей.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

*Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ

Шоу-бизнес
Анна Монгайт
Максим Галкин
Минюст России
Бали
Россия
Индонезия
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