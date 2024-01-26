Галкину* запретили въезд на Бали

Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную виз. Однако, на паспортном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт.

Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе были стоимостью от 8,5 до 16 тысяч рублей.