Галкину* запретили въезд на Бали
Шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иноагентом) власти Индонезии запретили въезд в страну. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ).
Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную виз. Однако, на паспортном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт.
Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе были стоимостью от 8,5 до 16 тысяч рублей.
* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
*Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ