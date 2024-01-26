Стали известны заработки звезд на скандалах и драках по ТВ

Стали известны заработки российских звезд на скандалах и драках в эфирах ТВ-шоу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Источник отмечает, что после начала СВО ситуация на российском телевидении изменилась — в эфире осталось меньше скандальных программ, в которых знаменитости могли устроить конфликт. По данным издания, раньше средний заработок за посещение двух подобных ток-шоу мог составить 600 тысяч рублей, но теперь за одно участие в ТВ-программе платят от 30 до 50 тысяч.

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Согласно информации источника, 62-летний Никита Джигурда «хватается за любую работу» — участвует в реалити-шоу «Контракт на удачу» на телеканале «2Х2», выступает на частных мероприятиях и снимается в разных онлайн-проектах. Эпатажный актер может даже спеть за гонорар от 300 тысяч рублей. Кроме того, Джигурда участвовал в фрик-боях поп-ММА – за гонорар в 250 тысяч рублей за один бой.

При этом выходить на ринг за деньги довелось и 47-летней Дане Борисовой, которая вышла на бой против блогера Екатерины Диденко. Точную сумму своего вознаграждения она не назвала, но уточнила, что за бой ей заплатили «чуть больше полумиллиона рублей». До этого телеведущая посещала различные ток-шоу — за одно появление в программе ей платили от 100 до 200 тысяч рублей.

Главный герой когда-то популярного мема «адвокат» Гоген Солнцев был одним из самых популярных гостей шоу «Пусть говорят». Источник отмечает, что для привлечения интернет-аудитории Гоген часто устраивал публичные ссоры с женой-пенсионеркой, однако в итоге пара разошлась по-настоящему. Сейчас Солнцев ищет новый источник заработка — к примеру, небольшую роль в новогодней комедии от ТНТ «Иван Васильевич меняет все». Согласно имеющейся информации, гонорары Солнцева начинаются от 100 тысяч рублей.

Другая известная участница ТВ-скандалов — балерина Анастасия Волочкова. Как отмечает издание, сейчас у знаменитости осталось мало съемок на ТВ, однако балерина все равно не бедствует. Как признается сама Волочкова, у нее есть богатые спонсоры, которые и решают ее финансовые вопросы.

«Я такая женщина, которая достойна того, чтобы мне дарили украшения. Мои золотые, меня ничем в этой жизни не удивить. У меня такие поклонники были, есть и будут, которые меня одаривают. Это то, что не могут простить мне другие женщины, понимаете? Потому что им никто ничего в жизни не подарил, а мне дарят. Меня одаривают вот подношениями в виде майбахов, яхт, самолетов, бриллиантов, шуб», — рассказала она.

Помимо этого, стал известен гонорар музыкального критика Сергея Соседова. Долгое время Соседов был ведущим шоу «За гранью», но в конце 2023 года его все же заменили на Тимура Еремеева. Сам критик заявил, что его «выгнали», хотя он всегда старался сделать из шоу «что-то хорошее и доброе». Теперь же Соседов рассматривает предложения, которые поступили от нескольких онлайн-площадок, а также выступает в качестве приглашенного эксперта на ТВ. Кроме того, критик может выступить в роли ведущего частного мероприятия — за появление Сергея Соседова на корпоративе придется заплатить от 500 тысяч рублей.