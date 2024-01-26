Родион Газманов объяснил, почему подал иск против «Норд Групп»

Певец Родион Газманов подал в суд на ООО «Норд Групп» из-за недостоверного заголовка о его семье. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

© Газета.Ru

Газманов объяснил, что речь идет о заголовке издания «Экспресс газета — Online», который звучит как «Родион Газманов рассказал о сломавшем ему жизнь отце: «Хочется подойти и втащить с ноги». Певец заявил, что этот переходит все границы дозволенного, так как это касается его семьи. Он уверен, что такие публикации должны быть наказуемыми.

«Эти «журналисты от сохи» регулярно выдумывают заголовки типа «пострадавший от рака Газманов найден в ванне» или «постаревший сын народного артиста отбил жену у…». Видимо, не обладающим писательским талантом журналистам нужно выдумывать идиотские заголовки, чтобы привлечь к себе внимание, но пока это касается только меня, пусть пишут. Собака лает, караван идет», — заявил Газманов.

Газманов считает, что чем больше артистов будут подавать иски к подобным изданиям, тем меньше те будут публиковать дезинформацию и «чушь». По мнению певца, было бы лучше, если бы люди вообще перестали читать медиа, которые «хотя бы раз были замечены в подобных попытках притянуть за уши скандал».