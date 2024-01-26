Руслан Белый* раскрыл свой заработок в Comedy Club

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в подкасте YouTube-канала «LAIKA PRO», что получал 40-50 тысяч рублей в месяц на шоу Comedy Club.

© Газета.Ru

Белый признался, что поначалу работал в авторской группе, где сочинял шутки для проекта. Затем он отказался от эти обязанностей. Юморист получал по 50 тысяч рублей за один эфир. По мнению комика, наиболее комфортно в финансовом плане чувствовала себя «первая волна» резидентов Comedy Club.

«Там все на очень жесткой конкурентной основе. То есть денег тебе просто так не раскидывают», — отметил юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.