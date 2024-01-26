Закон о конфискации: кто из уехавших артистов готов к его принятию, а кто — нет

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за преступления против безопасности страны. Под действие закона могут попасть многие покинувшие Россию знаменитости. Как пишет Life.ru, некоторые из них уже подготовились к подобным изменениям законодательства, а вот имущество других находится в опасности.

Напомним, что законопроектом предполагается дополнить статью о конфискации имущества, расширив число оснований для этой меры. В список попадут восемь статьей, в том числе распространение фейков о ВС РФ, публичные призывы к нарушению целостности страны, введению санкций, деятельности против безопасности государства и другие нарушения УК РФ. В первом чтении инициативу поддержали 395 депутатов из 450.

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Кто уже подготовился к конфискации?

Ряд звезд, покинувших Россию, уже побеспокоились о сохранности заработанного. Например, блогер Юрий Дудь (признан Минюстом иностранным агентом) подготовился основательно. Он передал юридические права на бренд «вДудь» собственной испанской компании Butovo Production S.L., которую открыл еще в мае 2022 года. Тогда же он выписался из отцовской квартиры.

Через несколько месяцев журналист продал свои апартаменты на мансардном этаже ЖК «Даниловская мануфактура» — стоимость объекта площадью в 50 квадратных метров составляет 30 млн рублей. В декабре он продал загородный дом в элитном КП «Синергия» в Новой Москве — объект площадью 315 «квадратов» на участке в 12 соток стоил около 42 млн рублей.

Певица Земфира (признана в России иноагентом) после начала спецоперации эмигрировала во Францию, откуда выпустила критикующую российскую политику песню. Однако и ее лишить недвижимости не выйдет — исполнительница успела переписать трехкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной за 60 млн рублей на подругу Ренату Литвинову.

Также заранее избавлялся от недвижимости и комик Семен Слепаков (признан Минюстом иноагентом). После переезда в Израиль он сразу занялся продажей своей квартиры в центре Москвы. Стоимость объекта оценивалась в 300 млн рублей, однако покупателям риелторы предлагали огромную скидку — в 25%.

Кто не успел избавиться от имущества?

Серьезные проблемы могут возникнуть у юмориста Максима Галкина (признан в России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. По сообщениям СМИ, обоих проверяют по ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»), ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Первые две попадают под действие принимаемого депутатами законопроекта, а значит, при возбуждении уголовного дела и соответствующем решении суда Галкину* и Пугачевой грозит конфискация недвижимого имущества.

Таким образом, под угрозой окажется знаменитый замок пары в деревне Грязь ценой миллиард рублей. Некоторое время ходили слухи, что супруги пытались избавиться от недвижимости, а СМИ порой писали, что у особняка появились новые владельцы, однако, по информации издания, земля под имением все еще принадлежит Галкину*.