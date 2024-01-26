Джастин Тимберлейк отправится в мировое турне
Обладатель премий «Эмми» и «Грэмми» Джастин Тимберлейк назвал свой седьмой по счету тур Forget Tomorrow.
О возвращении на большую сцену с новым сборником артист объявил на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном», продублировав информацию на своей страничке X (бывший Twitter), сообщает издание Billboard.
«Я долго работал над этим альбомом и в итоге у меня получилось около 100 песен. Сузить список до 18 было непросто… Думаю, каждый артист, наверное, так скажет, но это моя лучшая работа», — написал Джастин Тимберлейк.
Мировой тур Forget Tomorrow будет посвящен выходу первой за последние шесть лет пластинке Everything I Thought It Was. Релиз предстоящего сборника артиста состоится 15 марта.
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