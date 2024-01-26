Составлен список звезд шоу-бизнеса, которых подозревали в эскорт-услугах

«Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: „Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой“. И мой один очень близкий человек говорит: „Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 тыс.“. Предлагалось подарить сначала часы, которые стоили под $70 тыс. И дальше она придет на свидание. Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет. В итоге он когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще $100 тыс. и без гарантии, он сказал: „Спасибо, до свидания!“» — заявила Боня.