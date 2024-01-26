Голос Виктора Цоя прозвучит на концерте группы «КИНО» в Ростове-на-Дону
Оцифрованный голос Виктора Цоя зазвучит на концерте легендарной группы «КИНО» в Ростове 18 мая 2024 года, сообщает портал 161.ru.
Выступление состоится на сцене КСК «Экспресс». Перед ростовчанами выступят Александр Титов и Игорь Тихомиров, они в разные годы выступали в составе «Кино», а также гитарист коллектива Юрий Каспарян. Будет представлена программа «История этого мира».
Продюсером группы стал сын покойного лидера «Кино» Александр Цой.