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Голос Виктора Цоя прозвучит на концерте группы «КИНО» в Ростове-на-Дону

Оцифрованный голос Виктора Цоя зазвучит на концерте легендарной группы «КИНО» в Ростове 18 мая 2024 года, сообщает портал 161.ru.

Голос Виктора Цоя прозвучит на концерте группы «КИНО» в Ростове-на-Дону
© Nsn.fm

Выступление состоится на сцене КСК «Экспресс». Перед ростовчанами выступят Александр Титов и Игорь Тихомиров, они в разные годы выступали в составе «Кино», а также гитарист коллектива Юрий Каспарян. Будет представлена программа «История этого мира».

Продюсером группы стал сын покойного лидера «Кино» Александр Цой.

Шоу-бизнес
Юрий Каспарян
Игорь Тихомиров
Александр Цой
Александр Титов
Виктор Цой